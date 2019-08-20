"Не за что оправдываться": преподаватель-сепаратист отреагировал на скандал в вузе ВСУ

Полковник запаса Геннадий Бондарев, который преподает в Харьковском институте танковых войск и оскандалился симпатией к "русскому миру", поспешил оправдаться и заявил о клевете в свой адрес.

Реакцию на скандал он опубликовал на своей странице в Facebook и попытался опровергнуть все обвинения в информационной поддержке российских оккупантов.

"Мне никогда в своей жизни не приходилось оправдываться за свой труд – будь то служба в армии или педагогическая деятельность. Я до сих пор люблю свою работу, отдаю все свои опыт и знания своим подопечным. Они благодарят меня своим уважением и любовью. Так было всегда и есть сейчас. И теперь мне не за что оправдываться. Потому что то, в чем меня обвиняют, – неправда", – написал Бондарев.

Он добавил, что якобы всегда учил курсантов тому, что верность присяге – святая обязанность каждого военного и советовал сменить профессию, если они не готовы ее выполнять.

"Я официально и со всей ответственностью утверждаю, что все обвинения в мой адрес, высказанные в публикации на Facebook, являются клеветой, причин которой я пока не понимаю. Никаких лайков и перепостов в соцсетях публикаций, фото, видео сепаратистского характера я не делал. К указанным перепостам в "Одноклассниках" я тоже не имею отношения, так как не заходил туда с момента выхода Указа Президента Украины о закрытии этой соцсети. В Facebook захожу очень редко, потому что никогда не имел ни личного, ни профессионального интереса", – попытался оправдаться скандальный Бондарев.

Кроме того, он заявил, что дискредитирующие материалы якобы могли появиться на его странице в результате взлома из-за редкой посещаемости.

Геннадий Бондарев Facebook Геннадия Бондарева

"Вокруг меня люди – мои товарищи, курсанты и студенты, которые знают меня как офицера, преподавателя и человека, не способного на такие поступки. И мне не за что стыдиться перед ними и бояться смотреть им в глаза за то, чему и как учил. Слава Украине!" – подытожил Бондарев.

Однако ответ скандального преподавателя будущих украинских офицеров не вызвал доверия у пользователей сети, и его упрекнули в наглой лжи.

Так, в комментариях под его постом люди обратили внимание на нестыковку фактов: Бондарев утверждал, что не заходил в "Одноклассники" после их запрета в Украине в 2017 году, однако на его странице содержатся гораздо более старые посты сепаратистского содержания за 2014 год.

Кроме того, на попытку оправдания Бондарева отреагировали и на странице "Предатели военной присяги ХИТВ" в Facebook, где и появился компромат на него.

"Неуважаемых Геннадий Владимирович! Хватит устраивать шоу и говорить, что это какая-то провокация, фейк и клевета. Кому-то нужно опорочить ваше имя? Вы сами позорили его своими действиями на своем аккаунте в течение пяти лет. Почему сразу после публикации вы пытались почистить аккаунт, а потом поняли что пять лет истории в соцсети так быстро не почистить и его удалили? Ваш аккаунт не взламывали, вы им спокойно пользовались все эти годы и излагали там свою позицию. Вам даже не хватает мужества признаться в этих действиях и сделать правильный вывод и извиниться. Но к этому мы были готовы, как и к тому, что вы начнете себя отбеливать и говорить, что аккаунт взломали. Хотите продолжения, потому что не имеете мужества, будет вам продолжение. Вы сами позорите славное Харьковское танковое", – обратились к сепаратисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковском институте танковых войск отреагировали на скандал с Бондаревым и пообещали провести служебную проверку, а также надлежащим образом наказать военного.

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