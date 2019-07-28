"Предан народу Украины": СБУ поймала агента ФСБ. Все подробности

Украинская контрразведка задержала бывшего офицера украинской милиции, который работал на Россию и по заданию ФСБ пытался устроиться в израильскую разведку "Моссад".

Он проживал в Кременчуге Полтавской области. Как пишет ТСН, агент страны-агрессора с позывным "Дементий" стал работать на РФ с начала боевых действий на Донбассе (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я к этому [задержанию] был готов. Я же, видите, сопротивления не оказывал. Не бился головой об стену, не валялся в истерике. Я к этому морально был готов", – рассказал он.

Скрин видео

В квартире агента нашли много файлов с секретной информацией об украинских военнослужащих. В частности, список офицеров запаса, приписанных к Кременчугскому военкомату.

Как выяснили следователи, именно "Дементий" сдал ФСБшникам украинца Игоря Кияшко, которого в России осудили на восемь лет.

Во время обыска у агента также нашли заявление о желании якобы добровольно помогать израильской разведке. По указанию ФСБшных кураторов, он отправил его на сайт "Моссад".

"Сказали отправить текст. Я такой-то и такой-то, офицер полиции, имя, фамилия, готов к сотрудничеству с вами в криминальной среде. Я заполнил и отправил. Получил ответ, что им нужны люди, которые знают иврит", – рассказал мужчина.

Кроме того, в его квартире изъяли более девяти тысяч долларов, полученных за работу на РФ. "Он расписывался за сумму большую, чем та, которую ему выдавали на руки", – отметил один из офицеров Департамента контрразведки СБУ.

Известно, что жителя Кременчуга завербовали нынешние подполковники ФСБ, бывшие украинские силовики – Николай Путинцев и Кирилл Симагин.

Они устроили бывшему милиционеру "ловушку" на крымском побережье. Там офицер закрутил роман с женщиной, подставным лицом.

"Только поднимаемся, а она крик подняла, что якобы я ее изнасиловал. Тут появляется участковый и еще какой-то человек в штатском", – вспомнил "Дементий".

Ему предложили альтернативу: срок в российской тюрьме или работа на ФСБ. Агент сделал выбор: работать на врага и получать немалые гонорары.

"Дементий" Скрин видео

При том личное дело украинца, как подчеркнули журналисты, выглядело так, будто он – образец офицерской чести. "Видите, написано, морально устойчив, предан делу служения народу Украины. Государственные тайны хранить умеет", – указал офицер.

Далее в его деле – присяга на верность Украине, которую он подписал в первые месяцы независимости. За предательство "Дементию" светит 12 лет за решеткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан рассказал, как ФСБ вербует заробитчан из Украины.

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