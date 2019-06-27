"Позор убийцам!" В деле погибшего журналиста из Черкасс случился громкий поворот

Городищенский районный суд Черкасс отпустил под домашний арест двух из пяти обвиняемых в исполнении убийства местного журналиста Василия Сергиенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Худецкая. "Двух из пяти обвиняемых в исполнении убийстве Василия Сергиенко, Виктора Горбенко и Романа Недибалюка, отпустил под домашний арест Городищенский районный суд Черкасс", – написала она.

Такое решение судей активисты встретили возгласами "За сколько вас купили?!", а обвиняемых после выхода на волю провожали криками "Позор убийцам!".

Василий Сергиенко "24"

Они также провели на входе возле Городищенского суда акцию протеста с требованием наказать как исполнителей, так и заказчика убийства Сергиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский неизвестные похитили журналиста Сергиенко, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве одного из сел Корсунь-Шевченковского района.

На теле Василия Сергиенко, когда его нашли, были многочисленные следы от пыток. Но что именно таким образом выбивали из журналиста, выяснить так и не удалось. Сергиенко был на Черкасщине одним из лидеров местной самообороны Майдана и сторонником ВО "Свобода".

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