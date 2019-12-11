Огнетушители прятали под кроватью: кто виновен в страшной трагедии в Одессе

Полиция уже рассматривает три версии смертельного пожара в Одесском колледже. А директору учебного заведения предъявлено подозрение в служебной халатности.

В самом старом здании размещались и институты Академии наук, а также арендовали помещения фирмы, которые перестраивали помещения как хотели. Кроме того, огнетушители в здании хранили под кроватью коменданта, а ответственного за пожарную безопасность оформили за два дня до трагедии.

Подробнее о причинах происшествия читайте в материале OBOZREVATEL.

Перестраивали здание как хотели

По словам главы общественной организации "Зеленый лист", химика и автора пожаротехнической экспертизы по Одесскому Дому профсоюзов Владислава Балинского, в старинном здании, известном в Одессе как дом Асвадурова, размещался не только колледж. Тут был институт биологии южных морей, часть подразделений физико-химического института им. Богацкого, археологический институт, БТИ, а также много коммерческих организаций.

"Мой друг работает в институте биологии южных морей на 5-м этаже, и я часто бывал там. Институт расположен в двух корпусах вдоль улиц Пушкинской и Троицкой. Мне бросалось в глаза, что внутри этого здания отсутствует едина логика во внутренней планировке. Каждый из арендаторов организовывал свой периметр и доступ к нему, как мог. Отгораживали пространство решетками, гипсокартонном, капитальными перегородками. Никакого общего плана эвакуации и информационных табличек я там не видел, как и противопожарных шкафов", – говорит Балинский.

Схема, как распространялся огонь Facebook Владислава Балинского

Правда, какая-то сигнализация в здании была, но работала ли она неизвестно. "По документам не видно, чтобы колледж официально заказывал сигнализацию. А вот у соседей, коммерческих фирм она могла быть, поскольку они всегда устанавливают охранную сигнализацию вместе с датчиками дыма и температуры", – отмечает Балинский.

Он рассказывает, что здание само по себе было огромным, а выходы не сообщались друг с другом. "Люди, которые входили внутрь с улицы Троицкой, со стороны "колодца", никогда не пересекались с теми, кто заходил со стороны Пушкинской", – отмечает Балинский.

Кстати, мама погибшего Кирилла Трофимчука, Алена, рассказывала, что в самом колледже подняться можно было с 1-го до 3-го этажей. А чтобы попасть выше, нужно было пройти очень длинный узкий коридор в другой конец здания, и только там были лестничные пролеты на 4-й и 5-й этажи. "Все это усложняло самоэвакуацию и приводило к возникновению огненных ловушек в виде тупиковых коридоров и помещений, как это наблюдалось при пожаре в Доме профсоюзов в 2014 году", – подчеркивает химик.

На месте пожарища ГС ЧС Одесской области

Камышовые маты и деревянные балки

Однако и дым, и огонь распространялся с огромной скорость, не обращая внимания на перегородки и решетки. Поэтому дым и огонь достаточно быстро охватили три из четырех корпусов здания. Часть проходов была захламлена и это мешало эвакуации людей.

Сам дом строился в 1914 году по заказу купца Асвадурова и до последнего времени оставался одним из самых высоких и больших по площади домов дореволюционной Одессы.

"Не смотря на масштаб здания, строительство производилось по старой технологии. При строительстве было использовано большое количество горючих материалов. Дранка на стенах и на потолке, укрытая штукатуркой и шпаклевкой. А стены отделывались камышовыми матами, поверх которых уже накидывали штукатурку. Несущие конструкции из дерева. Камышовые маты и балочные перекрытия под штукатуркой спрессовываются и горят при низком доступе кислорода.

Остатки после пожара просеивают сквозь сито ГС ЧС Одесской области

Проще говоря, они тлеют с большой скоростью, выделяя ядовитый угарный газ. Деревянные балочные перекрытия многократно ускоряют процесс горения и способствуют обрушению под воздействием огня. Представители ГС ЧС должны были учитывать специфику здания и сразу же присвоить пожару высокий уровень опасности, применить соответствующий алгоритм тушения и эвакуации людей. А не так как у нас: сначала выезжает одна машина с командиром "в разведку", который на месте оценивает ситуацию и уже понижает или повышает уровень пожара", – говорит Балинский.

Огнетушители под кроватью у коменданта

Последняя проверка колледжа проводилась в 2014 году, при этом были выявлены нарушения, учебное заведение уплатило штраф в 102 грн. Тогда проверяющие указали на отсутствие сигнализации, не было табличек с указанием пожарных выходов, а также в коридорах присутствовал пластик.

Правда, как заявил отстраненный сейчас глава ГС ЧС Одесской области Виктор Федорчак, никто не проверил, устранили ли в колледже нарушения. Хотя в случае не устранения ГС ЧС должно было обратиться в суд и потребовать закрыть учебное заведение до исправления ошибок.

Перекрытия в здании рухнули ГС ЧС Одесской области

А вот ответственный за пожарную безопасность в колледже был. "На протяжении пяти лет за этот участок отвечал Алексей Коваль. Однако буквально за два дня до трагедии новым ответственным за пожарную безопасность стала Светлана Соловей. Что это – стечение обстоятельств или желание кого-то уйти от ответственности, мы пока не знаем", – говорит Балинский.

Также при разборе завалов в колледже не обнаружили огнетушителей, поскольку они были под кроватью у коменданта. Глава Одесской областной полиции Олег Бех заявил, что руководителю колледжа уже предъявлено подозрение в служебной халатности.

По словам Беха, в здании не было сигнализации, не было датчиков дыма и температуры. Оповещение осуществлялось с помощью устаревшей сигнализации типа "ревун" возле вахтера на 1 этаже.

Спасатели на разборе завала ГС ЧС Одесской области

Полиция рассматривает уже три версии трагедии – возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Как должно быть на самом деле

Что касается техники пожарной безопасности, то еще в 2016 году Министерство образования утвердило специальные правила для учебных заведений. В которых говорится, в частности, о том, что нельзя проводить занятия в помещениях, где нет второго пожарного выхода. Запрещается захламлять коридоры, ведущие к выходам. А также обязательно должны быть пожарные шкафы с рукавами и кран-комплектами, огнетушители, противопожарные щиты.

"В учебных заведениях главный упор должны делать на обучение детей, студентов. Они должны знать как себя вести в случае опасности. Это и пожар, и задымление, и обрушение, и даже стрельба. Ведь они окажутся в замкнутом пространстве, где возникнет паника и давка, и должны уметь выжить в таких условиях. Входя в помещение, школьник или студент должен на автомате запомнить, куда он идет, видеть план эвакуации, чтобы в случае чего покинуть помещение", – говорит Балинский.

Спасатели на разборе завала ГС ЧС Одесской области

Также он отмечает, что в случае начала пожара в здании должны параллельно сработать сразу несколько процессов:

Информация о возгорании. Она должна дойти до каждого, ведь в учебном заведении могут быть дети с плохим слухом. Поэтому сигнал должен быть звуковым и световым. Должны загореться таблички выхода, которые работают на автономном освещении.

Параллельно подается сигнал на пульт ГС ЧС, с указанием зоны возгорания.

Если здание пожароопасное, то внутри должна быть обязательно своя автономная система пожаротушения. Разбрызгиватели воды, которые сработают над очагом пожара, баллоны, которые зальют пеной очаг.

Также если в помещении есть вентиляция, то должна сработать система дымо удаления.

"В цивилизованных странах такие системы давно работают. Там ответственные за пожарную безопасность занимаются договорами с компаниями, которые предлагают услуги по пожарной защите. Обустроить такую систему в наше время возможно и в старом здании, главное, чтобы было желание", – считает Балинский.

Уже 12 жертв пожара

Пожар в старинном доме Асвадурова в Одессе по ул. Троицкой начался утром 4 декабря с помещений Одесского колледжа права, экономики и ресторанно-гостиничного бизнеса. По сообщению ГС ЧС Одесской области, вызов спасателям поступил в 10.12. А по данным некоторых очевидцев звонили спасателям они уже в 10.01.

Вскоре родителям начали поступать звонки от детей, которые оказались в ловушке. Они молили о помощи, говорили, что задыхаются и рассказывали, что происходит внутри.

Пожар в Одесском колледже

Там царила паника. Кто не мог уже пробиться сквозь пламя и ядовитый дым, бросились наверх. Большинство погибших оказались на 4-м и 5-м этажах. Студенты в панике выпрыгивали с верхних этажей. Первой погибла Ксения Бабенко, она выпрыгнула с 5-го этажа и сбила спасателя Сергея Шатохина, который в это время поднимался по лестнице. Мужчина скончался в больнице через три дня.

Число жертв растет с каждым днем. На утро 10 декабря было известно, что под завалами обрушившегося здания нашли десять человек. Итого уже 12 погибших. Еще судьба пятерых неизвестна.

Погибшие и пропавшие: Кирилл Трофимчук, Елена Беженарь, Наталья Тарасова, Галина Иванович (верхний ряд), Людмила Чугунникова, Ксения Бабенко, Борис Александров, Вера Соловей (нижний ряд).

Преподавателя информатики Анну Бортюк нашли первой. Она выводила детей из здания, а сама погибла

Вера Котишевская

Студентка Юля Маркина

Студентка Катя Пяночкина

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