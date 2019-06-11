Пожар в одесской психбольнице: названа предварительная причина

Предварительной причиной пожара с человеческими жертвами в психиатрической больнице №7 в Одессе является занесение огня извне.

Подробности ЧП рассказала 11 июня в эфире ObozTV начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

По ее словам, в полицию звонок о пожаре поступил 10 июня около 22:00. К месту события была направлена следственно-оперативная группа.

"Сразу же был проведен первичный осмотр места события, опрошены свидетели из числа персонала отделения, где произошел пожар, и другие работники больницы. Для расследования обстоятельств пожара была создана усиленная следственно-оперативная группа из числа следственного управления ГУНП и Суворовского отделения полиции", – сообщила Гордиевская.

Как отметила представитель Нацполиции, в рамках начатых уголовных производств по статье 115 Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство" и по статье 270 "нарушение установленных требований пожарной безопасности", были проведены обыски в административном корпусе больницы.

"Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения. Уже утром после полной ликвидации пожара следователи приступили к осмотру места события. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого события и причастные к нему лица. Предварительно, в соответствии с выводами спасателей, причина воспламенения – занесение огня извне", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 10 июня в психиатрической больнице №7 произошел крупный пожар. В результате трагедии погибли шесть человек, среди которых медсестра, минимум трое пострадали. Всего в корпусе находилось 57 человек.

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