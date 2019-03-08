"Поздравили" с 8 марта: НАБУ открыло против Денисовой три дела - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовные производства в отношении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой по факту возможного декларирования недостоверной информации в период с 2015 по 2017 год.

Как сообщили "Українські новини" со ссылкой на источник в НАБУ, дела открыли еще 18 февраля по статье 366-1 Уголовного кодекса.

В рамках дел, НАБУ проверяет возможное сокрытие Денисовой доли в уставных капиталах ООО "Астория-Сити", ООО "Триора", "Батилиман", ООО "Машиностроительный завод "Автоливмаш", а также не отобразила доходы от ООО "Финансовая компания "Центр факторинговых услуг".

Кроме того, Денисова не показала доходы от продажи автомобиля Audi 2003 года выпуска, а также доход от международной благотворительной организации "Фонд восточная Европа".

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Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Людмила Денисова вошла в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины.

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