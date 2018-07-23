Жизнь под угрозой: в Украине пассажиров возят "гробы" на колесах

Кровавая пятница показала не только ужасную ситуацию с ДТП на украинских дорогах и тотальное нарушение правил дорожного движения, но и то, насколько бесконтрольно осуществляется перевозка пассажиров. Инициированная властями проверка перевозчиков уже выявила сотни нарушений. Нет сомнений, что это лишь малая часть, так как в соцсетях пользователи постоянно рассказывают о происшествиях на транспорте.

Например, в Киеве у маршрутки на ходу лопнуло колесо, один из троллейбусов едва не стал огненной ловушкой, а в Черкассах у автобуса во время движения выпало окно. И все это - в течение одного утра.

Хотим рассказать еще об одном случае, очевидцами которого стали журналисты OBOZREVATEL.

Киев, Надднепрянское шоссе, час пик. Внимание участников дорожного движения привлекла маршрутка №193 (госномер АА 2344 АА), которая двигалась с сильным креном, едва не касаясь асфальта. В это время салон автобуса был битком набит пассажирами.

Несмотря на явные неполадки с маршруткой, водитель подобрал на остановке еще людей и продолжил движение по мосту Патона.

OBOZREVATEL направил запрос в коммунальное предприятие "Киевпастранс" - именно за ним числился "Богдан", о котором идет речь.

Ответ пресс-службы КП, мягко говоря, удивил, так как никаких угроз для жизни и здоровья пассажиров в ситуации с маршруткой №193 там не увидели.

"На линии возникла некоторая поломка, из-за чего авто накренилось. Но данная поломка не угрожала безопасности пассажиров, поэтому водитель довез людей до конечной остановки, после чего своим ходом поехал в автобусный парк на ремонт", - рассказали в пресс-службе.

Маршрутка двигалась от Надднепрянского шосе через мост Патона

С утверждением коммунальщиков насчет "ничего страшного" не согласен исполнительный директор "Ассоциации автоперевозчиков Киевщины" Алексей Павленко. По его мнению, если водитель обнаружил неисправность автобуса, он должен был принять меры, чтобы обезопасить пассажиров.

"Он должен был высадить людей на ближайшей остановке, вернуть им деньги за проезд и вызвать техническую службу предприятия. Но осуществлять перевозку в подобных условиях ни в коем случае нельзя!" - отметил эксперт.

По мнению исполнительного директора "Союза потребителей Украины" Максима Несмиянова, жизнь пассажиров маршрута №193 была поставлена под удар. Эксперт считает, что в автобусе произошла поломка, к которой добавился перегруз, что и дало крен.

"В таком случае произошло нарушение правил перевозки и жизням пассажиров угрожала опасность", - рассказал он.

По мнению Несмиянова, при резком торможении (или ударе) людей в переполненной маршрутке могло выкинуть из салона. Удар могло спровоцировать как столкновение с транспортным средством, так и удар днища автобуса о край ямы.

"Хорошо, что в этот раз все обошлось. Если бы произошло ДТП, в коммунальном предприятии, скорее всего, нашли бы причину, чтобы сделать виновным водителя. Я не уверен в том, что последний не сообщал о поломке диспетчеру предприятия", - рассказал Несмиянов.

Не лучше обстоит ситуация и с частными перевозчиками. Многие из них годами не меняют "убитые" автобусы на новые. Мало того, водители маршруток не выдают пассажирам талончики. Случись авария, талончик, по словам Несмиянова, является доказательством во время судебных разбирательств и пассажиры, получившие травмы, могут рассчитывать на компенсацию.

"Если талончика нет, доказать, что травмы получены в конкретном маршруте – очень сложно", - резюмировал эксперт.

P.S. 19 и 20 июля журналисты OBOZREVATEL вновь наблюдали, как маршрутка №193 с госномером АА 2344 АА с пассажирами двигалась по Киеву с креном на правый борт.

Ждет ДТП с большим количеством жертв?

19 июля маршрутка №193 везет пассажиров по Надднепрянскому шоссе и мосту Патона

Та же маршрутка 20 июля

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 14 июля подорожал проезд в общественном транспорте.