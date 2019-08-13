"Потеряли сыновей": подробности жуткого ДТП со студентами под Одессой

Война на дорогах продолжает уносить жизни украинцев. Самое страшное, что жертвами ДТП во многих случаях становятся молодые люди.

Очередная трагедия произошла в Одесской области, где в столкновении легковых автомобилей погибли четыре человека. Трое из погибших парней – жители Измаила. Они в тот день ехали отдыхать на море. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

На месте погибли пассажиры Fiat: Марк, Егор и Алексей

Выехал на встречку

Авария произошла на трассе Татарбунары – Вилково, возле села Струмок. Легковой автомобиль Fiat, в котором находились молодые люди, во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota, в которой ехали супруги.

В итоге 66-летний пассажир Toyota погиб на месте, а его жену забрала скорая. Также в ДТП погибли водитель и двое пассажиров Fiat: Марк Близнак, Алексей Мерет и их друг Егор. За жизнь еще одного пассажира Fiat Александра Королева борются врачи.

ДТП в Одесской области Национальная полиция Украины

Авария произошла недалеко от с. Струмок Google. Maps

"Соболезнуем всем сердцем"

Как узнал OBOZREVATEL, 18-летний Марк Близнак учился на втором курсе Дунайского института Национального университета "Одесская морская академия". По словам преподавателей, Марк был добрым и ответственным молодым человеком, принимал активное участие в жизни учебного заведения.

У парня остались мать, отец и младшая сестра.

Марк Близнак Соцсети

На страничке Екатерины – матери Марка – друзья и знакомые выразили свои глубокие соболезнования.

"Держитесь ребята, Катюшечка, будь сильной! Марк светлый мальчик, пусть земля будет пухом", – написала Елена Лекомцева.

"Катюша, Виталик, Дашуля, мои соболезнования. Дай вам Бог перенести это горе. Крепитесь, мои хорошие", – оставила комментарий Ирина Подгорная.

Марк Близнак с мамой Екатериной Соцсети

"Соболезную всем сердцем", – выразила слова поддержки Маргарита Балясникова.

О 19-летнем Алексее Мерете известно, что он учился в Одессе на стоматолога. Об этом OBOZREVATEL сообщили знакомые молодого человека.

Чудом остался жив

Выживший в ДТП Александр Королев на сегодняшний день находится в больнице г. Татарбунары с многочисленными ушибами и переломами. Друзья и знакомые сделали публикацию в соцсети, где просят поддержать финансово семью пострадавшего парня.

Для желающих помочь – номер карточки "ПриватБанка" – 5168 7554 3000 2895 (Александр Королев).

За жизнь Александра Королева борются врачи Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 1,6 тысяч человек и почти 17 тысяч получили травмы.

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