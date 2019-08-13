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"Потеряли сыновей": подробности жуткого ДТП со студентами под Одессой

1.5т Читать материал на украинском

Война на дорогах продолжает уносить жизни украинцев. Самое страшное, что жертвами ДТП во многих случаях становятся молодые люди.

Очередная трагедия произошла в Одесской области, где в столкновении легковых автомобилей погибли четыре человека. Трое из погибших парней – жители Измаила. Они в тот день ехали отдыхать на море. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

На месте погибли пассажиры Fiat: Марк, Егор и Алексей

На месте погибли пассажиры Fiat: Марк, Егор и Алексей

Выехал на встречку

Авария произошла на трассе Татарбунары – Вилково, возле села Струмок. Легковой автомобиль Fiat, в котором находились молодые люди, во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota, в которой ехали супруги.

В итоге 66-летний пассажир Toyota погиб на месте, а его жену забрала скорая. Также в ДТП погибли водитель и двое пассажиров Fiat: Марк Близнак, Алексей Мерет и их друг Егор. За жизнь еще одного пассажира Fiat Александра Королева борются врачи.

ДТП в Одесской области

ДТП в Одесской области

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Авария произошла недалеко от с. Струмок

Авария произошла недалеко от с. Струмок

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"Соболезнуем всем сердцем"

Как узнал OBOZREVATEL, 18-летний Марк Близнак учился на втором курсе Дунайского института Национального университета "Одесская морская академия". По словам преподавателей, Марк был добрым и ответственным молодым человеком, принимал активное участие в жизни учебного заведения.

У парня остались мать, отец и младшая сестра.

Марк Близнак

Марк Близнак

Соцсети

На страничке Екатерины – матери Марка – друзья и знакомые выразили свои глубокие соболезнования.

"Держитесь ребята, Катюшечка, будь сильной! Марк светлый мальчик, пусть земля будет пухом", – написала Елена Лекомцева.

"Катюша, Виталик, Дашуля, мои соболезнования. Дай вам Бог перенести это горе. Крепитесь, мои хорошие", – оставила комментарий Ирина Подгорная.

Марк Близнак с мамой Екатериной

Марк Близнак с мамой Екатериной

Соцсети

"Соболезную всем сердцем", – выразила слова поддержки Маргарита Балясникова.

О 19-летнем Алексее Мерете известно, что он учился в Одессе на стоматолога. Об этом OBOZREVATEL сообщили знакомые молодого человека.

Чудом остался жив

Выживший в ДТП Александр Королев на сегодняшний день находится в больнице г. Татарбунары с многочисленными ушибами и переломами. Друзья и знакомые сделали публикацию в соцсети, где просят поддержать финансово семью пострадавшего парня.

Для желающих помочь – номер карточки "ПриватБанка" – 5168 7554 3000 2895 (Александр Королев).

За жизнь Александра Королева борются врачи

За жизнь Александра Королева борются врачи

Соцсети

"Потеряли сыновей": подробности жуткого ДТП со студентами под Одессой

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 1,6 тысяч человек и почти 17 тысяч получили травмы.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП авто криминал
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