''Последний осколок России!'': Стрелков замахнулся на земли еще одной страны

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) выступил против передачи Японии островов Южных Курил.

Экс-боевик намерен устроить в Москве массовые протесты, заявил он в своем блоге (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Как и было обещано, мы приступаем к организации акций протеста. Будут ли они по-настоящему массовыми — зависит не только от нас, но и от всех, до кого дойдет наш призыв. На 19-е и 20-е завтра утром будут поданы заявки на проведение митинга", — заявил Стрелков.

В случае, если российские власти не согласуют его митинг, он пригрозил собрать протестную акцию в рамках народного схода.

"На данную акцию мы приглашаем всех — независимо от партийной принадлежности и предпочтений, поскольку дело чести всех патриотов — защита территориальной целостности Русской Земли и суверенитета последнего осколка России — Российской Федерации. В ближайшие дни будет развернута кампания по информационному обеспечению предстоящей акции", — добавил он.

Ранее сообщал, что Гиркин провел одиночный пикет у здания Министерства иностранных дел России против передачи южных Курильских островов Японии.