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Пошел против Путина? Главарь Крыма прокололся с "референдумом"

4.3тЧитать материал на украинском

Крымчане, если понадобится, тысячу раз готовы подтвердить свое право жить "на исторической родине – в России".

Такое заявление сделал главарь аннексированного полуострова Сергей Аксенов на митинге, посвященном "воссоединению полуострова с Россией", пишет "РИА Новости".

"Пять лет пролетели как один день. Мы отмечаем первое пятилетие возвращения Республики Крым на историческую родину, в родной дом, в Россию. Прошли тяжелый путь, но уверен, что сколько надо было бы раз, повторили это тысячу раз", – сказал Аксенов.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

"РИА Новости"

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Примечательно, что выразив такое желание, Аксенов как бы пошел против президента России Владимира Путина, который ранее высказывался категорически против повторного "референдума" в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросу, около половины россиян считает, что аннексия Крыма негативно повлияла на международное положение Российской Федерации.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
УкраинаСимферополь
Тег
Новости России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Правило обоза: когда нечего писать пиши ху..ню какую нибудь
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Серж Серж
Серж Серж
Даешь референдум!
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