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Поругались из-за парня: в Николаеве произошла массовая драка

1.9т Читать материал на украинском

В центре Николаева около 5 утра 27 июля произошла массовая драка, в которой приняли участие и парни, и девушки.

Поводом для конфликта стало то, что одна из посетительниц ночного бара приобняла во время танца парня своей подруги, пишет "Николаев 24".

Все участники конфликта были изрядно выпившими. Разнимать их пришлось полиции. При этом драка продолжилась даже после того, как правоохранители прибыли на место.

Драка в Николаеве

Драка в Николаеве

Скриншот

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Девушка и парень не обратили на это внимания и продолжили наносить друг другу побои. По предварительной информации, серьезно никто не пострадал.

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева 25 июня произошла драка при участии 15 человек. Когда их разнимала полиция, они попытались напасть на правоохранителей.

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Место
Украина Николаев
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