Портников рассказал, как Путин хочет открыть путь на Киев

Президент России Владимир Путин использует обострение конфликта в Сирии для дестабилизации всего европейского сообщества и заполучения контроля над всей Украиной. Он рассчитывает, что ускорить воплощение его планов позволит миграционный кризис в ЕС.
Таким мнением в статье для "Эспрессо" поделился украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он напомнил, что именно массовый исход беженцев из Сирии создал совершенно новый образ Европы и изменил ее политический ландшафт.
Так, после того, как в страны ЕС хлынул поток мигрантов, там начала расти популярность популистских партий, которые либо связаны с Кремлем финансовыми обязательствами, либо просто являются "полезными идиотами" российской власти, подметил Портников. Эти процессы повлекли за собой соответствующие последствия, выгодные России.
"Каждый год продления санкций против России стал настоящим дипломатическим и политическим испытанием для европейцев, доказательством того, что для многих стран ЕС ценности – пустой звук, что они поддерживают европейскую солидарность скорее по прагматическим причинам. Но Путину всего этого, конечно же, мало. Ему необходимо добиться капитуляции ЕС. И это не такая уж трудновыполнимая задача, как кажется", – написал журналист.
Владимир Путин
"24 канал"
По его словам, достаточно просто дождаться политического кризиса в Германии и формирования правительства правых популистов в Италии. Ведь после этого с санкциями будет покончено. К тому же, в этих условиях президент Франции Эммануэль Макрон сразу же предложит дать России шанс.
"Путь на Киев для Путина будет открыт. А ему это необходимо, потому что времени до 2024 года, когда в Кремле хотели бы создать общее государство с Украиной и Беларусью, почти не осталось. Новый миграционный кризис поможет решить обе задачи. Беженцы – сегодня на границах Евросоюза, и делается все возможное, чтобы оставить их в Турции", – объяснил стратегию российских оккупантов Портников.
Вместе с тем, отметил он, на Европу давит не только Путин, но и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который использует ситуацию для усиления собственного политического влияния и добивается поддержки Запада в противостоянии с Россией. Однако одновременно он создает и те условия, которые нужны Путину.
"Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы обострить войну в Идлибе. Страдания сирийского народа стали для Кремля неисчерпаемым резервуаром политического успеха и дестабилизации не только Ближнего Востока, но и Европы, и постсоветского пространства. И Путин не собирается от этого успеха так просто отказываться", – резюмировал журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
очередная эскалация конфликта в Сирии произошла в ночь на 28 февраля. В результате авиационного удара, нанесенного правительственными силами Асада и его российскими союзниками по Идлибу, погибли 33 турецких военных и более 10 мирных жителей.
Анкара нанесла мощные ответные удары. Отмечалось, что у армии Башара Асада "большие потери в технике и живой силе".
1 марта Турция объявила о начале военной операции "Весенний щит" в Сирии, направленной против войск Асада.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал, чтобы глава России Владимир Путин не вмешивался в военный конфликт в Сирии.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Россия якобы является единственной страной, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях.
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