Портников рассказал, как Путин хочет открыть путь на Киев

Президент России Владимир Путин использует обострение конфликта в Сирии для дестабилизации всего европейского сообщества и заполучения контроля над всей Украиной. Он рассчитывает, что ускорить воплощение его планов позволит миграционный кризис в ЕС.

Таким мнением в статье для "Эспрессо" поделился украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он напомнил, что именно массовый исход беженцев из Сирии создал совершенно новый образ Европы и изменил ее политический ландшафт.

Так, после того, как в страны ЕС хлынул поток мигрантов, там начала расти популярность популистских партий, которые либо связаны с Кремлем финансовыми обязательствами, либо просто являются "полезными идиотами" российской власти, подметил Портников. Эти процессы повлекли за собой соответствующие последствия, выгодные России.

"Каждый год продления санкций против России стал настоящим дипломатическим и политическим испытанием для европейцев, доказательством того, что для многих стран ЕС ценности – пустой звук, что они поддерживают европейскую солидарность скорее по прагматическим причинам. Но Путину всего этого, конечно же, мало. Ему необходимо добиться капитуляции ЕС. И это не такая уж трудновыполнимая задача, как кажется", – написал журналист.

Владимир Путин "24 канал"

По его словам, достаточно просто дождаться политического кризиса в Германии и формирования правительства правых популистов в Италии. Ведь после этого с санкциями будет покончено. К тому же, в этих условиях президент Франции Эммануэль Макрон сразу же предложит дать России шанс.

"Путь на Киев для Путина будет открыт. А ему это необходимо, потому что времени до 2024 года, когда в Кремле хотели бы создать общее государство с Украиной и Беларусью, почти не осталось. Новый миграционный кризис поможет решить обе задачи. Беженцы – сегодня на границах Евросоюза, и делается все возможное, чтобы оставить их в Турции", – объяснил стратегию российских оккупантов Портников.

Вместе с тем, отметил он, на Европу давит не только Путин, но и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который использует ситуацию для усиления собственного политического влияния и добивается поддержки Запада в противостоянии с Россией. Однако одновременно он создает и те условия, которые нужны Путину.

"Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы обострить войну в Идлибе. Страдания сирийского народа стали для Кремля неисчерпаемым резервуаром политического успеха и дестабилизации не только Ближнего Востока, но и Европы, и постсоветского пространства. И Путин не собирается от этого успеха так просто отказываться", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!