Пополнили "бригаду-200": воин ВСУ показал фото ликвидированных террористов "Л/ДНР"

На Донбассе "бригада-200" пополнилась еще двумя террористами. Так не стало боевиков Евгения Близнецова и Павла Сударушкина.

Данные и фото погибших опубликовал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook. Как стало известно, Сударушкин был родом из Новосибирска, а Близнецов – из Макеевки.

Их не стало 3 и 5 июня. Оба террориста были внесены в базу "Миротворца".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ "засветили" передовую позицию "ДНР".