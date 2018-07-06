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Пополнили "бригаду-200": воин ВСУ показал фото ликвидированных террористов "Л/ДНР"

6.1тЧитать новость на украинском

На Донбассе "бригада-200" пополнилась еще двумя террористами. Так не стало боевиков Евгения Близнецова и Павла Сударушкина.

Данные и фото погибших опубликовал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook. Как стало известно, Сударушкин был родом из Новосибирска, а Близнецов – из Макеевки.

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Их не стало 3 и 5 июня. Оба террориста были внесены в базу "Миротворца".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ "засветили" передовую позицию "ДНР".

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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