"Я от Зеленского": в компании Фукса и Хомутынника засветился еще один "добродетель"

Одиозный бывший народный депутат и соратник кума президента РФ Виктора Медведчука Богдан Губский занялся "крышеванием" бизнеса в Киеве, прикрываясь именем президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Сообщается, что Губский посещает государственные учреждения и заведения, предлагая защиту, прикрываясь именем действующего главы государства. Какие именно услуги по "защите" и как они будут предоставляться, источник не указал.

OBOZREVATEL обращается к действующему президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он обратил внимание на данный факт и принял меры.

Отметим, что Губский связан с еще одним одиозным российским олигархом, который перебрался в Украину, Павлом Фуксом и народным депутатом от группы "Відродження" Виталием Хомутынником, которые также называют себя людьми из команды Зеленского и предлагают от его имени защиту.

Добавим: Богдан Губский – известный в Украине бизнесмен и политик. СМИ связывают его деятельность со скандальным главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Губский в 1998 году прошел на выборах в Верховную Раду от СДПУ(о), главой которой был Медведчук. Кроме того, он также замешан в скандалах с "дерибаном" земли в Киевской области.

Богдан Губский HPiB.life

Как сообщал OBOZREVATEL, Хомутынник вместе с Фуксом создали новую политическую партию "Довіряй справам", куда вошли мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Харькова Геннадий Кернес.

Также российский олигарх Павел Фукс хочет стать теневым "смотрящим" своего родного города Харькова и определяется с кандидатурой губернатора области. Главным претендентом на этот пост якобы является первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса – Игорь Терехов.

Отметим, что Фукс не имеет законных оснований пребывать в статусе гражданина Украины, поскольку завладел документами обманным путем.

Кроме того, Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.

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