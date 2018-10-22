''Пополнение 200-х'': офицер ВСУ показал ''самоликвидированного'' террориста

В воскресенье, 21 октября, был ликвидирован очередной террорист "Донецкой народной республики" Дмитрий Журавлев.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фотографии сепаратиста.

"200-я бригада пополнилась очередным бойцом", - написал офицер, рассказав, что боевик самоликвидировался - погиб в результате черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП.

Отмечается, что Журавлев (дата рождения - 09.07.1992 г.) был родом из Донецка. При этом на одном из фото он одет в форму с шевроном российских вооруженных сил.

Дмитрий Журавлев Соцсети

Дмитрий Журавлев Соцсети

facebook.com/ukrop.bc

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о нелепой гибели террориста на Донбассе. Сепаратист и соратник оккупантов был родом из Перевальска Луганской области. В сети нашли его фотографии.