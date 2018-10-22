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''Пополнение 200-х'': офицер ВСУ показал ''самоликвидированного'' террориста

3.4тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 21 октября, был ликвидирован очередной террорист "Донецкой народной республики" Дмитрий Журавлев.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фотографии сепаратиста.

"200-я бригада пополнилась очередным бойцом", - написал офицер, рассказав, что боевик самоликвидировался - погиб в результате черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП.

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Отмечается, что Журавлев (дата рождения - 09.07.1992 г.) был родом из Донецка. При этом на одном из фото он одет в форму с шевроном российских вооруженных сил.

''Пополнение 200-х'': офицер ВСУ показал ''самоликвидированного'' террориста

Дмитрий Журавлев

Соцсети

Дмитрий Журавлев

Дмитрий Журавлев

Соцсети

''Пополнение 200-х'': офицер ВСУ показал ''самоликвидированного'' террориста

facebook.com/ukrop.bc

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о нелепой гибели террориста на Донбассе. Сепаратист и соратник оккупантов был родом из Перевальска Луганской области. В сети нашли его фотографии.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Объекты
террористы "ДНР"Новости ДНРДНРсмертьфотографии
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Ivan Rus
Ivan Rus
Хохлы, а кого конкретно терроризировал этот террорист?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"...был родом из Донецка..." Так значит нет вна Украине гражданской войны?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Штиррлиц, бля... Нормально кликуху советского разведчика кгб взять. Куда только смотрит сбу?))
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