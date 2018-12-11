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Попал в реанимацию: в Умани жестоко избили воина АТО

1.2тЧитать материал на украинском

В Умани на автовокзале жестоко избили воина АТО Василия Манилича из Тернопольской области, который возвращался с работы.

Инцидент случился 4 декабря. При падении мужчина сильно ударился головой, он попал в реанимацию. Об этом сообщил Тарас Кузик на своей странице в Facebook.

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"В Уманской городской больнице была сделана трепанация черепа. Врачей благодарим, что сделали это бесплатно и этим спасли человеку жизнь, но надо сделать повторную трепанацию. На лекарства и операцию нужны средства, чтобы вернуть человека к полноценной жизни", — написал он, оставив банковские реквизиты для помощи пострадавшему.

Попал в реанимацию: в Умани жестоко избили воина АТО

Как сообщал OBOZREVATEL, на Полтавщине, в городе Горишни Плавни, напали на известного военного волонтера Ксению Быкову. По словам пострадавшей, ее атаковали в собственной квартире.

Место
Украина
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Молодцы украинцы хуярте этих атошников оошнтков да и бэндер туда же! Прикольно.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Какой по счёту? Любит страна своих героев...
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