Попал в реанимацию: в Умани жестоко избили воина АТО

В Умани на автовокзале жестоко избили воина АТО Василия Манилича из Тернопольской области, который возвращался с работы.

Инцидент случился 4 декабря. При падении мужчина сильно ударился головой, он попал в реанимацию. Об этом сообщил Тарас Кузик на своей странице в Facebook.

"В Уманской городской больнице была сделана трепанация черепа. Врачей благодарим, что сделали это бесплатно и этим спасли человеку жизнь, но надо сделать повторную трепанацию. На лекарства и операцию нужны средства, чтобы вернуть человека к полноценной жизни", — написал он, оставив банковские реквизиты для помощи пострадавшему.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Полтавщине, в городе Горишни Плавни, напали на известного военного волонтера Ксению Быкову. По словам пострадавшей, ее атаковали в собственной квартире.