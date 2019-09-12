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13 сентября • обновлено в 00:52
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"Поняла кто и что": освобожденный моряк рассказал, кто отчаянно защищал судно от ФСБшников

2.3т Читать материал на украинском

Во время захвата рейдового буксира "Яны Капу" собака Джесси укусила одного из ФСБшников за ногу.

Об этом на пресс-конференции 12 сентября рассказал освобожденный из плена командир судна Олег Мельничук. Отметим, животное вернулось на территорию Украины раньше за моряков – в июле.

"Интересное было, когда силовики РФ собрались у меня в каюте, у командира рейдового буксира "Яны Капу". Собака находилась там, пряталась. Она была там и они не знали. Сидели-сидели и она схватила одного за штаны, укусила. Вот такая история. Она, наверное, поняла кто и что, и начала действовать как нужно", – сообщил украинский военный.

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"Предлагали перейти на сторону врага": освобожденный украинский моряк рассказал о российском плене

"Яны Капу"

"Яны Капу"

Укринформ

По его словам, о собаке на борту заботился механик Сергей Чулиба. Когда моряков было захвачено в плен, то российские спецслужащие всерьез интересовались у них, куда делся 25-й член экипажа.

"Я понял, что мы следующие и Украина борется, когда услышал, что собаку Джесси вернули", – сказал Мельничук.

Собака Джесси

Собака Джесси

Крым. Реалии

Собака Джесси

Собака Джесси

Крым. Реалии

Собака Джесси

Собака Джесси

Крым. Реалии

Предлагаем посмотреть полное видео пресс-конференции:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

  • В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".

  • Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.

  • 25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Обострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
буксир "Яны Капу" Военно-морские силы Украины видео фотографии пленные моряки
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Адекватные украинцы (надеюсь, такие присутствуют на сайте), есть кто считает макряков героями?
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Motr Den
Motr Den
Собака в отличее от хероев не сдалась.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Позорные идиоты! Вот она и есть герой. Собака поняла, что кроме неё одной, бороться за корабль никто не собирается, вот и попыталась. Лучше бы промолчал про собаку.
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