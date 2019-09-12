"Поняла кто и что": освобожденный моряк рассказал, кто отчаянно защищал судно от ФСБшников

Во время захвата рейдового буксира "Яны Капу" собака Джесси укусила одного из ФСБшников за ногу.

Об этом на пресс-конференции 12 сентября рассказал освобожденный из плена командир судна Олег Мельничук. Отметим, животное вернулось на территорию Украины раньше за моряков – в июле.

"Интересное было, когда силовики РФ собрались у меня в каюте, у командира рейдового буксира "Яны Капу". Собака находилась там, пряталась. Она была там и они не знали. Сидели-сидели и она схватила одного за штаны, укусила. Вот такая история. Она, наверное, поняла кто и что, и начала действовать как нужно", – сообщил украинский военный.

"Яны Капу" Укринформ

По его словам, о собаке на борту заботился механик Сергей Чулиба. Когда моряков было захвачено в плен, то российские спецслужащие всерьез интересовались у них, куда делся 25-й член экипажа.

"Я понял, что мы следующие и Украина борется, когда услышал, что собаку Джесси вернули", – сказал Мельничук.

Собака Джесси Крым. Реалии

Собака Джесси Крым. Реалии

Собака Джесси Крым. Реалии

Предлагаем посмотреть полное видео пресс-конференции:

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".

Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.

25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

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