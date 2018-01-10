Помогали Гиркину: Киево-Печерская лавра угодила в очередной скандал

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) во время Революции Достоинства жил в Киеве на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом в эфире "5 канала" заявил политолог Владимир Цибулько.

"Жил он на территории лавры. То есть много лет лавра является по сути разведывательным центром Российского государства на территории Украины. И это не только Киево-Печерская лавра, а и Почаевская (Свято-Успенская Почаевская лавра – Ред.)", – отметил он.

По словам Цибулько, церковь в Украине отделена от государства, которое не может подталкивать верующих к выбору.

"Они выбор свой сделали, присоединившись к определенной церкви", – заявил политолог.

Напомним, 8 января члены общественной организации "С14" устроили в Киеве акцию протеста, заблокировав въезд на территорию Киево-Печерской Лавры. Участники акции вышли после того, как в священники отказались отпевать погибших воинов АТО, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Как сообщал "Обозреватель", активисты заявили, что продолжат акции против УПЦ МП возле Киево-Печерской лавры.