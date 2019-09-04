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4 сентября • обновлено в 13:21
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"Помни о смерти!" Появились новые подробности взрыва во дворе ректора под Тернополем

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Возле дома тернопольского ректора Aндpея Кpысовaтого, где утром 4 сентября прогремел взрыв, нашли записку от злоумышленников.

Как сообщает местное издание "Тернополяни", в ней от руки было написано: "Привет от нас. Ректору моменто море. Momento mori".

"Mеmento mori" переводится с латинского как "помни о смерти". Как сообщают очевидцы, в конверте также было обнаружено неизвестное вещество.

Возле дома ректора работают следователи, пpиехало также руководство СБУ и МВД Теpнопольской области. Конвеpт взят для исследования.

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"Тернополяни"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове совершили покушение на известного бизнесмена, ему в авто подкинули взрывчатку.

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Место
Украина Тернополь
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