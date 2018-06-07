Получил 100 тысяч: экс-руководителя Департамента Нацполиции поймали на мошенничестве

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему руководителю одного з Департаментов Национальной полиции, который нажился на подчиненных на сумму почти в 100 тысяч гривен.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины по оперативному сопровождению Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество) бывшим главой одного из департаментов Национальной полиции Украины по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины", – сказано в пресс-службе ГПУ.

Мужчина в 2016-2017 годах организовал сбор денег с подчиненных сотрудников якобы на ремонт помещения Департамента, когда находился на должности начальника взрывотехнической службы Нацполиции.

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"Как следствие, ежемесячно работники аппарата и территориальных подразделений Государственной взрывотехнической службы Нацполиции Украины передавали денежные средства в различных суммах, которые шли должностному лицу в личный карман. Кроме этого, отдельным работникам указанный чиновник завышал размер премий, а затем, пользуясь своим служебным положением, заставлял часть от нее перечислять на свои банковские счета", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что 6 июня следователи сообщили о подозрении чиновнику в завладении имуществом подчиненных на сумму почти в 100 тысяч гривен.

"То есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании указанном злоумышленнику меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", – резюмировали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения воли до трех лет.

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