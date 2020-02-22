Полиция признала странную гибель в доме Кожары убийством

Гибель предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-главы Леонида Кожары переквалифицировали на умышленное убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Изначально дело расследовалось как самоубийство.

"Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч.1 ст.115 УК Украины", – рассказали в полиции.

Сергей Старицкий

Как писал OBOZREVATEL, Старицкий ранее был председателем правления телеканала "Интер". Также он долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей.

В сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера.

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