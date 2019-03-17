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Полиция поймала убийц, напавших на семью на Винничине: фото и видео спецоперации

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В Киеве в ночь на воскресенье, 17 марта, сотрудники полиции задержали двух из трех преступников, совершивших разбойное нападение на частное домовладение супругов в Шаргородском районе Винницкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. В связи с преступлением, как отметил он, в пяти областях Украины одновременно была введена в действие операция "Сирена".

Во время нападения пострадавшему удалось освободиться и догнать преступников, которые нанесли ему смертельное ранение из огнестрельного оружия.

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"В Винницкой области сегодня [17 марта] родители и жена похоронили потерпевшего молодого человека, который только 2 марта 2019 года женился", — написал первый заместитель главы Нацполиции.

"Без перерыва на отдых одновременно работали сотни полицейских в различных областях, подразделения криминальной полиции ГУНП Винницкой области, работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, спецподразделения "Корд", — рассказал он.

Задержанными оказались организатор и "наводчик" — житель Винницкой области, 1987 года рождения, а также соучастник 1995 года рождения.

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Полиция поймала убийц, напавших на семью на Винничине: фото и видео спецоперации

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Полиция поймала убийц, напавших на семью на Винничине: фото и видео спецоперации

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Полиция поймала убийц, напавших на семью на Винничине: фото и видео спецоперации

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Полиция поймала убийц, напавших на семью на Винничине: фото и видео спецоперации

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"В настоящее время продолжаются поиски последнего — Вариводы Степана Михайловича, 21.07.1989 года рождения", — сообщил Аброськин.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Украине задержали опасного убийцу из России, которого разыскивал Интерпол.

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Тема
Криминал
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украиныфотографиивидеоубийствозадержание
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