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Полиция готовит штурм на украинском курорте: что происходит

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Злоумышленники, устроившие смертельную стрельбу в курортном поселке Кирилловка Запорожской области, укрылись от правоохранителей на базе отдыха.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь". Речь идет о заведении "Белуга", которое находится на косе Пересыпь. Полиция начала подготовку к штурму здания.

Отмечается также, что правоохранители, которых не пустили на частную территорию, попытались вести переговоры со стрелявшими кавказцами.

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Место происшествия

Место происшествия

Акцент

Полиция готовит штурм на украинском курорте: что происходит

РИА Мелитополь

Напомним, инцидент случился утром 3 августа возле популярного пляжного комплекса "Pelican". Мужчина, в которого выстрелили, увезли на "скорой" в больницу, однако по дороге он скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье в собственном дворе жестоко убили местного криминального авторитета. На мужчину напали двое неизвестных и перерезали ему горло, при чем преступление попало на видео.

Полиция установила личности двух подозреваемых и объявила их в розыск. Убийцами оказались местные жители.

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