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25 декабря • обновлено в 01:31
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Полицейского подрезали из-за заложницы: поступок героя из Харькова попал на видео

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Героический поступок харьковского полицейского, который, спасая заложницу, получил ножевые ранения, попал на камеру.

Видео инцидента с комментарием начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко на Youtube опубликовала пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области.

Стало известно, что 37-летний харьковчанин захватил случайную прохожую и стал угрожать ножом. Он пытался обменять заложницу на мужа своей подруги, с которым хотел разобраться по-мужски за якобы постоянные унижения девушки.

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Полицейского подрезали из-за заложницы

Полицейского подрезали из-за заложницы

Скрин видео

Полицейский, который прибыл на место происшествия, уговорил преступника отпустить девушку и занял ее место. Как видно на кадрах, правоохранитель улучил момент и набросился на него, в это время и получил ранение в шею.

По словам Сокуренко, задержанный ранее привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте, но судим не был.

По факту открыто уголовное производство по статьям 147 ("захват заложника") и 348 ("покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК Украины.

Состояние раненного полицейского медики оценивают как тяжелое. Он был прооперирован и получает необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Арсен Аваков заявил о недоукомплектованности кадрового состава патрульной полиции Киева на 34%. Он назвал причину такой ситуации.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Харьков
Тег
Национальная полиция Украины
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Mackatur Helg
Mackatur Helg
молодець..уважуха..
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