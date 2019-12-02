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2 декабря • обновлено в 18:32
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Был добровольцем на Донбассе: всплыло фото исполнителя покушения на Соболева

3.4т
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Одним из подозреваемых в покушении на Вячеслава Соболева, депутата Киевского областного совета, является участник боевых действий на Донбассе Андрей Лаврега (позывной "Тихий").

Он служил в рядах Украинской добровольческой армии. Об этом в понедельник, 2 декабря, на своем Telegram-канале сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он также показал новое фото вероятного исполнителя преступления (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Он должен понести строжайше наказание за преступление, которое совершил, но одновременно предостерегаю власть и журналистов от отождествление убийцы со всем добровольческим движением!" – подчеркнул экс-нардеп.

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Покушение на Вячеслава Соболева

Покушение на Вячеслава Соболева

Коллаж

Напомним, накануне заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Покушение на Соболева Криминал Новости Киева и Киевской области
Персоны
Игорь Мосийчук Вячеслав Соболев
Место
Украина Киев
Теги
фотографии добровольцы Ветераны войны на Донбассе
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