Был добровольцем на Донбассе: всплыло фото исполнителя покушения на Соболева

Одним из подозреваемых в покушении на Вячеслава Соболева, депутата Киевского областного совета, является участник боевых действий на Донбассе Андрей Лаврега (позывной "Тихий").

Он служил в рядах Украинской добровольческой армии. Об этом в понедельник, 2 декабря, на своем Telegram-канале сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он также показал новое фото вероятного исполнителя преступления (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Он должен понести строжайше наказание за преступление, которое совершил, но одновременно предостерегаю власть и журналистов от отождествление убийцы со всем добровольческим движением!" – подчеркнул экс-нардеп.

Покушение на Вячеслава Соболева Коллаж

Напомним, накануне заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве вечером 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр.

Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они якобы являются экс-бойцами УДА.

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