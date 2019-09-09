Покушение на ректора под Тернополем: появилось первое видео с подозреваемым

Полиция опубликовала видео с подозреваемым в покушении на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.
Взрыв мог совершить неизвестный мужчина 18-25 лет, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает пресс-служба областной полиции.
Уточняется, что рост парня составляет 160-170 см. Полицейские просят граждан, узнавших личность с видео, находившихся в промежуток времени с 1:30 до 3:00 4 сентября вблизи места совершения преступления, а именно в селе Петриков или микрорайоне "Дружба" областного центра, обратиться на линию 102.
Подозреваемый
Скрин видео
"Правоохранители гарантируют анонимность и денежное вознаграждение за информацию, которая составит оперативный интерес", – подытожено в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 сентября по улице Тернопольской в селе Петрикив (возле Тернополя) во дворе дома ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого прогремел взрыв.
Полиция озвучила несколько версий покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Aндpея Кpысовaтого, в результате которого мужчине оторвало кисть.
Также недалеко от места взрыва нашли записку, которую могли оставить злоумышленники.
Стало известно, что во взрывном устройстве были обнаружены проволоку и металлические части.
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