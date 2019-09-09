Главная Новости
10 сентября • обновлено в 06:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Покушение на ректора под Тернополем: появилось первое видео с подозреваемым

4.3т Читать материал на украинском

Полиция опубликовала видео с подозреваемым в покушении на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Взрыв мог совершить неизвестный мужчина 18-25 лет, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает пресс-служба областной полиции.

Уточняется, что рост парня составляет 160-170 см. Полицейские просят граждан, узнавших личность с видео, находившихся в промежуток времени с 1:30 до 3:00 4 сентября вблизи места совершения преступления, а именно в селе Петриков или микрорайоне "Дружба" областного центра, обратиться на линию 102.

Новости
Глаз не спасли: покушение на ректора под Тернополем получило страшное продолжение

Подозреваемый

Подозреваемый

Скрин видео

"Правоохранители гарантируют анонимность и денежное вознаграждение за информацию, которая составит оперативный интерес", – подытожено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина Тернополь
Теги
взрыв видео Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel