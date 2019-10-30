"Показуха!" "ЛНР" оскандалились ложью о разведении сил. Видео

В сети заметили подвох в отводе войск "ЛНР" у Золотого на Донбассе, который начался во вторник, 29 октября.

На нестыковку обратил внимание украинский военный, участник ООС Александр Гром на своей странице в Facebook. Он опубликовал показательное видео.

"А вот вам показуха со стороны оккупантов. Обратите внимание на металлические каски, вещевые мешки и отсутствие разгрузочных систем. Те, кто работали по противнику на ближних дистанциях, подтвердят, что орки в таком виде не воюют", – написал он.

В свою очередь СМИ "ЛНР" вовсю публикуют фото отвода войск.

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября в штабе Операции Объединенных сил официально подтвердили начало отвода войск на Донбассе у поселка Золотое.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ветераны-добровольцы АТО, которые находятся в Золотом, не нарушают законов Украины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал