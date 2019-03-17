"Похмелье проходит": крымчане взбунтовались против оккупантов

Жители аннексированного Россией украинского Крыма выразили недовольство оккупацией с помощью листовок.

Так, накануне даты пятилетия псевдореферендума на улицах разных городов полуострова появились листовки с надписью: "Я отзываю свою подпись с референдума". При этом ранее сообщалось, что такая акция протеста проходила только в Ялте.

"События марта 2014 года для некоторых крымчан стали праздником, праздником, в котором "водки на неделю да на год похмелья". И вот спустя пять лет похмелье проходит, и многие из тех, кто с радостью принимали участие в так называемом "референдуме", начали уже более трезво смотреть на действительность", — написал на странице в Facebook уроженец Симферополя Михаил Батрак.

facebook.com/mikhailbatrak85

facebook.com/mikhailbatrak85

facebook.com/mikhailbatrak85

facebook.com/mikhailbatrak85

Иллюстрация

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

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