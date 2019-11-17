Погибли на месте: под Одессой внедорожник раздавил людей

Вечером, 16 ноября, произошло жуткое ДТП – внедорожник переехал двух человек возле села Старые Маяки в Ширяевском районе Одесской области.

По данным отдела коммуникации областного управления полиции, 39-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и наехал на людей, которые меняли колесо в крайней левой полосе.

"В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте", – сообщили в ведомстве.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября на Одесской трассе произошло кровавое ДТП. Автомобиль Subaru на большой скорости насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram