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17 ноября • обновлено в 12:20
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Погибли на месте: под Одессой внедорожник раздавил людей

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Вечером, 16 ноября, произошло жуткое ДТП – внедорожник переехал двух человек возле села Старые Маяки в Ширяевском районе Одесской области.

По данным отдела коммуникации областного управления полиции, 39-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и наехал на людей, которые меняли колесо в крайней левой полосе.

"В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте", – сообщили в ведомстве.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября на Одесской трассе произошло кровавое ДТП. Автомобиль Subaru на большой скорости насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу.

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Место
Украина Одесса
Тег
ДТП
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