Погибли мгновенно: в Запорожье в ДТП попала семья

На минувших выходных, 9-10 июня, в Украине произошли сотни ДТП. OBOZREVATEL расскажет о самых масштабных авариях.

В Запорожье произошло ДТП, унесшее жизни двух человек. Автомобиль ВАЗ-2108, в котором ехала семья: муж с женой и трое детей 11-13 лет, двигался в сторону парка Дубовая роща. По данным полиции, водитель легковушки не заметил автомобиль Peugeot, который перед ним разворачивался в районе разрыва разделительной полосы.

Произошел удар. Передняя часть "восьмерки" превратилась в груду металла. В результате отец и мать погибли на месте. Дети, находившиеся на заднем сиденье, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Также сообщим о других смертельных ДТП, произошедших в Украине в минувшие выходные.

Очередная жуткая авария случилась в Запорожье на перекрестке улиц Карпенко-Карого и Производственной. В маршрутку №5 влетел легковой автомобиль Volvo на еврономерах. В результате маршрутный микроавтобус перевернулся. Отметим, что в момент удара из окна буса выпала 68-летняя пассажирка, после чего ее придавило бусом. Женщина скончалась в больнице. Травмы получили водитель маршрутки и водитель легковушки, а также два его пассажира: парень и девушка.

По предварительным данным, водитель Volvo находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Изюме Харьковской области участником смертельного ДТП стал полицейский. В служебный автомобиль, которым управлял 32-летний работник реагирования патрульной полиции, врезался BMW. В результате водитель немецкого авто погиб на месте, а двоих его пассажиров в возрасте 24-25 лет скорая доставила в больницу.

Похожая авария произошла на Житомирщине. Так, между селами Закутинцы и Садки столкнулись ВАЗ-2106 и грузовик DAF. Как стало известно, водитель легковушки выехал на встречную полосу. В лобовом столкновении шансов выжить у водителя "шестерки" не было. Мужчина погиб на месте происшествия.

Очередное жуткое "лобовое" ДТП произошло на трассе Киев – Чоп Львовской области. Водитель Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. 42-летний байкер скончался на месте, а водитель легковушки получил травмы.

В селе Опрышевцы Ивано-Франковской области водитель скутера влетел в припаркованный грузовик Mercedes. В результате скутерист погиб на месте происшествия.

OBOZREVATEL обращается ко всем участникам дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Не нарушайте правила дорожного движения! Помните, что ваша жизнь и здоровье, а также жизни и здоровье других участников дорожного движения, в ваших руках.