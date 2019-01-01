Погибли 8 человек: момент жуткого ДТП под Николаевом попал на видео

В сети показали видео ужасающего ДТП, которое произошло во вторник, 1 января, на выезде из пгт Казанка на Николаевщине.

Момент столкновения двух легковых автомобилей Opel Astra и Mazda-6 опубликовала пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На кадрах видно лишь часть происходившего. Однако на камеру попал водитель Mazda, который на огромной скорости пронесся по трассе и влетел в другое авто, подняв столб снега и пыли.

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, в жутком ДТП на Николаевщине погибли 8 человек, 3 из них – дети.