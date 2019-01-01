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Погибли 8 человек: момент жуткого ДТП под Николаевом попал на видео

3.6тЧитать материал на украинском

В сети показали видео ужасающего ДТП, которое произошло во вторник, 1 января, на выезде из пгт Казанка на Николаевщине.

Момент столкновения двух легковых автомобилей Opel Astra и Mazda-6 опубликовала пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На кадрах видно лишь часть происходившего. Однако на камеру попал водитель Mazda, который на огромной скорости пронесся по трассе и влетел в другое авто, подняв столб снега и пыли.

Погибли 8 человек: момент жуткого ДТП под Николаевом попал на видео

Пресс-служба Нацполиции

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Погибли 8 человек: момент жуткого ДТП под Николаевом попал на видео

Пресс-служба Нацполиции

Погибли 8 человек: момент жуткого ДТП под Николаевом попал на видео

Пресс-служба Нацполиции

Погибли 8 человек: момент жуткого ДТП под Николаевом попал на видео

Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, в жутком ДТП на Николаевщине погибли 8 человек, 3 из них – дети.

Место
Украина
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Пидор, столько людей погубил, убил деток. Порисоваться решил перед своей молодой. Хорошо что сам сдох
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