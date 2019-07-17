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"Погасли звездочки": под Николаевом погиб отец с двумя детьми

15.1т Читать материал на украинском

В Украине продолжается череда жутких аварий. Новая трагедия произошла 17 июля в Николаевской области, где в результате лобового столкновения легковушки и автобуса погибли три человека.

ДТП произошло на автодороге Николаев – Благовещенск возле села Лукашевка. Легковой автомобиль Citroen Berlingo столкнулся с автобусом Neoplan сообщением "Железный порт – Шепетовка".

От удара легковушка превратилась в груду металла, автобус же съехал с дороги в поле.

На фото: Виталий Веретельник с дочерью Рианной, сыном Инилем и женой Викторией

На фото: Виталий Веретельник с дочерью Рианной, сыном Инилем и женой Викторией

В результате от полученных травм на месте погиб водитель Citroen 35-летний Виталий Веретельник с 5-летней дочерью Рианной и 11-летним сыном Инилем. Выжить удалось лишь матери детей Виктории Веретельник, которая, по данным ГСЧС в Николаевской области, получила травмы головы, туловища и перелом ключицы.

Пассажиры и водители автобуса в ДТП не пострадали.

Авария произошла в Николаевской области

Авария произошла в Николаевской области

От удара легковой автомобиль превратился в груду железа

От удара легковой автомобиль превратился в груду железа

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Пассажиры и водитель автобуса не пострадали

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали

Обстоятельства происшествий устанавливает следствие. Как сообщили нашим журналистам в полиции, предварительно правила движения нарушил водитель легкового авто, который выехал на встречную полосу.

Пострадавшая семья – из Черкасской области. Известно, что они ехали в направлении Николаева.

ДТП произошло на трассе возле с. Лукашевка

ДТП произошло на трассе возле с. Лукашевка

Google. Maps

Виктория с дочерью Рианной

Виктория с дочерью Рианной

11-летний Иниль

11-летний Иниль

В сети интернет-пользователи выразили глубокие соболезнование родным и близким погибших.

"Ужасная трагедия. Потерять в одночасье всю семью… Сил родственникам!" – написала в Facebook Елена Буга.

"На небе погасли две звездочки", – оставила комментарий Оксана Плахута.

"Боже, какой ужас! Еще недели не прошло, как двух деток похоронили после аварии на Долинщине, и теперь снова погибли дети. Что же происходит?" – отметила Алёна Мохнатюк.

"Погасли звездочки": под Николаевом погиб отец с двумя детьми

На сегодняшний день Виктории необходимы деньги на лечение и похороны родных. Кто хочет помочь семье, номер карточки ПриватБанка: 5168 7573 5206 8805 – Кириенко Анна Ивановна (мама Виктории).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Долинском районе Ивано-Франковской области пьяный депутат сельсовета врезался в легковушку, в которой была семья с детьми. В результате погибли двое мальчиков 3 и 5 лет.

  • В Харьковской области легковой автомобиль влетел в отбойник – погибла одна из 9-летних девочек-двойняшек.

  • В Закарпатской области адвокат на внедорожнике насмерть сбил 11-летнюю девочку. Как потом выяснилось, водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Николаев
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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Harrison Vivian
Harrison Vivian
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