Поезд Харьков-Херсон с пассажирами загорелся на ходу: страшное видео

На Николаевщине случилось ЧП с пассажирским поездом Харьков-Херсон. Тепловоз загорелся прямо на ходу.

Инцидент произошел неподалеку от станции Любино Снигиревского района, передает ТСН. Самостоятельно потушить возгорание машинисту и проводникам не удалось.

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Огонь горел на протяжении часа, бороться с ним прибыли спасатели. По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания. Эвакуация пассажиров не понадобилась, в результате ЧП никто не пострадал. До конечной станции поезд доставил другой тепловоз.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября, полностью сгорели тягач и вагон дизельного пассажирского поезда в Николаевской области.

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