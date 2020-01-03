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3 января • обновлено в 07:42
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Поезд Харьков-Херсон с пассажирами загорелся на ходу: страшное видео

2.3т
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На Николаевщине случилось ЧП с пассажирским поездом Харьков-Херсон. Тепловоз загорелся прямо на ходу.

Инцидент произошел неподалеку от станции Любино Снигиревского района, передает ТСН. Самостоятельно потушить возгорание машинисту и проводникам не удалось.

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Огонь горел на протяжении часа, бороться с ним прибыли спасатели. По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания. Эвакуация пассажиров не понадобилась, в результате ЧП никто не пострадал. До конечной станции поезд доставил другой тепловоз.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября, полностью сгорели тягач и вагон дизельного пассажирского поезда в Николаевской области.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Украина
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Укро поезда ваще огонь!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Очередное возгорание подвижнОго состава. Ничего удивительного тому как приходит конец запасу прочности всему, что было построено и выпущено при клятом союзе - мосты рушатся, канализации и сети рвутся, поезда загораются. По факту украинцы сами разрушили свою страну.
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Юг Руси
Юг Руси
Это такое! Вот в поезде, который шёл по Крымскому мосту, коврики в вагонах, вообще не понятно какие были! Вот это - да, и смех и грех!!!
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