Поджег себя: на украинском курорте сняли жуткое ЧП с туристом

В поселке Коблево Николаевской области турист случайно облил себя жидкостью для розжига огня и получил 25% ожогов тела.
Соответствующее видео опубликовало издание Новости N (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).
Так, мужчины решили пожарить шашлык на мангале на территории базы отдыха. Один из них неаккуратно выплеснул в мангал жидкость для розжига огня, вылив часть себе на плавки. В этот момент другой мужчина разжег огонь и пламя перескочило на туриста.
Турист облил себя жидкостью для розжига огня
скриншот
Местные жители сообщили, что пострадавший был доставлен в больницу, у него ожоги 25% тела.
Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном городе Бердянск 4-летний ребенок упал прямо на бетон с горки, в результате чего был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!