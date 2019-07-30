Поджег себя: на украинском курорте сняли жуткое ЧП с туристом

В поселке Коблево Николаевской области турист случайно облил себя жидкостью для розжига огня и получил 25% ожогов тела.

Соответствующее видео опубликовало издание Новости N (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Так, мужчины решили пожарить шашлык на мангале на территории базы отдыха. Один из них неаккуратно выплеснул в мангал жидкость для розжига огня, вылив часть себе на плавки. В этот момент другой мужчина разжег огонь и пламя перескочило на туриста.

Турист облил себя жидкостью для розжига огня скриншот

Местные жители сообщили, что пострадавший был доставлен в больницу, у него ожоги 25% тела.

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