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Поджег себя: на украинском курорте сняли жуткое ЧП с туристом

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В поселке Коблево Николаевской области турист случайно облил себя жидкостью для розжига огня и получил 25% ожогов тела.

Соответствующее видео опубликовало издание Новости N (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Так, мужчины решили пожарить шашлык на мангале на территории базы отдыха. Один из них неаккуратно выплеснул в мангал жидкость для розжига огня, вылив часть себе на плавки. В этот момент другой мужчина разжег огонь и пламя перескочило на туриста.

Турист облил себя жидкостью для розжига огня

Турист облил себя жидкостью для розжига огня

скриншот

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Пошел ко дну: под Каменским произошло страшное ЧП с ребенком

Местные жители сообщили, что пострадавший был доставлен в больницу, у него ожоги 25% тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном городе Бердянск 4-летний ребенок упал прямо на бетон с горки, в результате чего был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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Место
Украина Николаев
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