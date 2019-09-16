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16 сентября • обновлено в 14:47
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Подстерег и затащил в кусты: под Харьковом отчим зверски изнасиловал дочь

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В Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.

О преступлении заявила женщина, которая обратилась в полиции, сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские определили, что отчим подстерег девочку около дома и затащил в кусты. Он заклеил жертве рот скотчем и жестоко изнасиловал девочку. На месте преступления полицейские нашли фрагменты скотча, биологические материалы, белье девочки и вещи злоумышленника.

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Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовного кодекса Украины и поместили в следственный изолятор. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Нацполиция Украины

Нацполиция Украины

112 Украина

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Место
Украина Харьков
Теги
изнасилование ребенок пострадал ребенок Национальная полиция Украины полиция
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