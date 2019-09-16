Подстерег и затащил в кусты: под Харьковом отчим зверски изнасиловал дочь

В Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.

О преступлении заявила женщина, которая обратилась в полиции, сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские определили, что отчим подстерег девочку около дома и затащил в кусты. Он заклеил жертве рот скотчем и жестоко изнасиловал девочку. На месте преступления полицейские нашли фрагменты скотча, биологические материалы, белье девочки и вещи злоумышленника.

Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовного кодекса Украины и поместили в следственный изолятор. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Нацполиция Украины 112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пьяный 19-летний житель села Малая Ольшанка (Киевская область) изнасиловал 15-летнюю девушку.

В Харькове у микрорайона Горизонт педофил изнасиловал 12-летнюю девочку.

В Киевской области 36-летний мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram