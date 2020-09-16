Подозреваемый организатор убийства Гандзюк Павловский признал вину

Предполагаемый организатор покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины.
Это произошло на заседании Приморского районного суда Одессы 16 сентября. Трансляция велась на YouTube-канале Судебной власти Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Павловского обвиняют в сокрытии преступления. Если его соглашение с судом утвердят, подозреваемый получит более мягкое наказание.
"Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", – сказал он.
Отметим, ранее Павловский подал заявление, требующие отменить его сделку с судом касательно признания вины. Он заявлял, что она якобы была подписана под давлением. На заседании 16 сентября обвиняемый опроверг свои же слова и сказал, что признает вину.
В результате суд отложил рассмотрение дела и объявил перерыв до 25 сентября. Следующее заседание назначено на 9:30, на него будут приглашены родители погибшей и ее муж.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.