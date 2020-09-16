Подозреваемый организатор убийства Гандзюк Павловский признал вину

Предполагаемый организатор покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины.

Это произошло на заседании Приморского районного суда Одессы 16 сентября. Трансляция велась на YouTube-канале Судебной власти Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Павловского обвиняют в сокрытии преступления. Если его соглашение с судом утвердят, подозреваемый получит более мягкое наказание.

"Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", – сказал он.

Отметим, ранее Павловский подал заявление, требующие отменить его сделку с судом касательно признания вины. Он заявлял, что она якобы была подписана под давлением. На заседании 16 сентября обвиняемый опроверг свои же слова и сказал, что признает вину.

В результате суд отложил рассмотрение дела и объявил перерыв до 25 сентября. Следующее заседание назначено на 9:30, на него будут приглашены родители погибшей и ее муж.

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