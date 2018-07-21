Подняли флаг Украины! В сети напомнили о знаковом событии на Донбассе

Ровно четыре года назад, 21 июля 2014-го, Украина освободила оккупированный террористами "ДНР" город Торецк (до 2015-го - Дзержинск).

О знаковой дате на странице в Facebook напомнил волонтер Роман Синицын, поделившись уникальным видео, снятым в период освобождения населенного пункта.

"Помню, звоню типа "Заберите же передачу в Изюме на "Новой почте", пятый день лежит" или что-то такое, а в ответ "Да мы только из боя вышли, семь часов нас еб**или танками, сгорело все на**й, завтра в новостях увидишь, но мы это... Дзержинск взяли", - вспомнил Синицын.

Напомним, Торецк был захвачен террористами "ДНР" 15 апреля 2014 года. Для его освобождения были привлечены два отряда украинского спецназа - 73-й отдельный морской центр специального назначения ВМСУ и Отдельный центр Сил спецопераций ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля Украина вернула контроль над луганским поселком.