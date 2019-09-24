Подло напали: в штабе ОС сообщили печальные новости с Донбасса

На Донбассе 23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Как сообщает пресс-центр ООС, противник, нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановки из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Война на Донбассе "24"

Также были обстреляны позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Обстрелы велись и недалеко от Богдановки, Новотроицкого, Водяного, Пищевика, Гнутового, Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки, Луганского, Попасной, вблизи Орехового, Майского, Зайцевого.

С начала текущих суток, 24 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня возле Красногоровки и Майского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Львовском бронетанковом заводе провели оригинальный тест стабилизатора пушки танка, который впервые испробовали в Германии.

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