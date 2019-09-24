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24 сентября • обновлено в 09:41
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Подло напали: в штабе ОС сообщили печальные новости с Донбасса

5.3т Читать материал на украинском

На Донбассе 23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Как сообщает пресс-центр ООС, противник, нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановки из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

"24"

Также были обстреляны позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Обстрелы велись и недалеко от Богдановки, Новотроицкого, Водяного, Пищевика, Гнутового, Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки, Луганского, Попасной, вблизи Орехового, Майского, Зайцевого.

С начала текущих суток, 24 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня возле Красногоровки и Майского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Львовском бронетанковом заводе провели оригинальный тест стабилизатора пушки танка, который впервые испробовали в Германии.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Основная масса против мирных переговоров.Тогда в чем печаль,радуйтесь.Все идет по плану.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Новости не печальные, а очень даже РАДОСТНЫЕ!
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Krass Марк
Krass Марк
Хорошие новости из Сирии.Уничтожено 18 голов путенского скота！
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Ронович Рон
Ронович Рон
Krass Марк, это хорошая, что тебе такие сны снятся, они тебя сведут с ума ))
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