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18 февраля • обновлено в 16:37
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Подлая атака террористов на Донбассе: Украина подготовила жесткий ответ

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Офис генерального прокурора Украины начал уголовное производство по факту обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОГУ. Террористам вменяют ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч. 5 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований).

По данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам с запрещенного Минского соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Бой под Золотым: Офис генпрокурора открыл производство

Бой под Золотым: Офис генпрокурора открыл производство

depo.ua

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет СБУ, процессуальное руководство – управление надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Бой под Золотым Война на Донбассе
Место
Украина
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Порушений баланс в розташуванні Українських військових через розведення(фланги неприкриті). Під суд тих,хто дав наказ на розведення в даному районі.
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
По итогу, обвинив во всем "подлых москалей", одни украинцы (в виде прокурорских) пересадят других украинцев (в виде ополченцев). И все...
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Ukraine The
Ukraine The
" и ч. 5 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований).".....Вот по этой статье хоть один олигарх со своими карманными армиями был осуждён? Например тот же Беня.
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