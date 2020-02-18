Подлая атака террористов на Донбассе: Украина подготовила жесткий ответ

Офис генерального прокурора Украины начал уголовное производство по факту обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОГУ. Террористам вменяют ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч. 5 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований).

По данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам с запрещенного Минского соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет СБУ, процессуальное руководство – управление надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.

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