Подкинули боеприпасы белорусу: прокуратура взялась за "оборотней в погонах"

Прокуратура Киева начала уголовное производство по признакам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками Голосеевского райуправления полиции, проводившие обыск по месту жительства уроженца Беларуси Тимофея Кохановича.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как отмечается, сведения внесены в ЕДРД по ст 365 УК Украины.

Проведение досудебного расследования поручено следователям ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Кроме того, прокуратурой инициировано служебное расследование в отношении сотрудников местной прокуратуры, которые поддерживали в суде ходатайство о применении временного ареста в отношении данного гражданина.

Одновременно, по постановлению прокуратуры изменена подследственность в другом уголовном производстве, начатом в сентябре прошлого года по факту якобы незаконного хранения указанным мужчиной оружия и боеприпасов.

Напомним, ранее, журналист Евгений Плинский опубликовал видео, где был зафиксирован визит правоохранителей в дом Кохновича.