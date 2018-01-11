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Подкинули боеприпасы белорусу: прокуратура взялась за "оборотней в погонах"

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Прокуратура Киева начала уголовное производство по признакам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками Голосеевского райуправления полиции, проводившие обыск по месту жительства уроженца Беларуси Тимофея Кохановича.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как отмечается, сведения внесены в ЕДРД по ст 365 УК Украины.

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Проведение досудебного расследования поручено следователям ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Кроме того, прокуратурой инициировано служебное расследование в отношении сотрудников местной прокуратуры, которые поддерживали в суде ходатайство о применении временного ареста в отношении данного гражданина.

Одновременно, по постановлению прокуратуры изменена подследственность в другом уголовном производстве, начатом в сентябре прошлого года по факту якобы незаконного хранения указанным мужчиной оружия и боеприпасов.

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Напомним, ранее, журналист Евгений Плинский опубликовал видео, где был зафиксирован визит правоохранителей в дом Кохновича.

Место
УкраинаКиев
Объекты
Национальная полиция УкраиныГенеральная прокуратура Украины
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