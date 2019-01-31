Подавили минометную батарею врага: ВСУ закрепили успех на Донбассе

На Донбассе в среду, 30 января, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

По данным разведки, двух оккупантов уничтожили, трое получили тяжелые ранения. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр ООС.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из ручных гранатометов – в районе поселка Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка; из гранатометов – в районе населенного пункта Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Кряковка; из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и минометов – в районе хутора Свободный; из минометов калибра 82 мм – в районе города Попасная; из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2, установленной на МТЛБ-У, – в районе населенного пункта Крымское.

Умелыми действиями украинских военных минометную батарею противника было подавлено, МТЛБ-У и зенитную установку уничтожено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники уничтожили военный грузовик "КамАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника. Также в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении было обнаружено и ликвидировано засаду противника.

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