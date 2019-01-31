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Подавили минометную батарею врага: ВСУ закрепили успех на Донбассе

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На Донбассе в среду, 30 января, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

По данным разведки, двух оккупантов уничтожили, трое получили тяжелые ранения. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр ООС.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из ручных гранатометов – в районе поселка Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка; из гранатометов – в районе населенного пункта Новомихайловка.

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Подавили минометную батарею врага: ВСУ закрепили успех на Донбассе

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Кряковка; из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и минометов – в районе хутора Свободный; из минометов калибра 82 мм – в районе города Попасная; из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2, установленной на МТЛБ-У, – в районе населенного пункта Крымское.

Умелыми действиями украинских военных минометную батарею противника было подавлено, МТЛБ-У и зенитную установку уничтожено.

Подавили минометную батарею врага: ВСУ закрепили успех на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники уничтожили военный грузовик "КамАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника. Также в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении было обнаружено и ликвидировано засаду противника.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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васильевич василий
васильевич василий
Некрофилы прочитали статью и кончили
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0
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Раз за разом, изо дня в день украинцам вдалбливается мысль, что ВСУ воюют с российскими войсками, второй армией в мире, тем самым изображая шароварный сброд без авиации и флота боеспособной армией.Достаточно снять кастрюлю и задуматься,почему на Донбассе, где российских войск никто не видел, воены света доблестно с ними воюют, а в Крым, где российские войска точно есть-даже, сука, не рыпаются?
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Проходил мимо, похоже
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Проходил мимо
Проходил мимо
Поросёнков Петя, Кастрюли приварены, как их снять то?)
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Novikova Irina
Novikova Irina
Обозу еще не надоело малякать про псевдоперемогы???
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