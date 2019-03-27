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Подарила партии 2,2 млн: украинские СМИ узнали скандальные данные о "благотворительнице"

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Имя женщины, которой накануне объявили подозрение в нарушении порядка финансирования одной из партий, узнали журналисты. Так, речь идет об Анастасии Гребенюк.

Денежные вливания были сделаны на счет ВО "Батьківщина". Об этом сообщается на сайте Bihus.info.

Журналисты выяснили, что мать подозреваемой зовут Екатерина Яровая и она руководит отделением "Приватбанка" в поселке Саврань Одесской области, добавляют журналисты.

Новости
В списках избирателей в Киеве выявили квартиры с несколькими сотнями зарегистрированных – "Батьківщина"

Анастасия Гребенюк

Анастасия Гребенюк

Ее личная страница в Facebook

В расследовании "Наші гроші с Денисом Бігусом" о сомнительном финансировании "Батьківщини" именно Саврань фигурирует как один из лидеров по взносам.

Кроме того, на странице Гребенюк в Facebook есть совместные фото с другими фигурантами расследования журналистов, в частности с Владиславом Коречним, который перевел "Батьківщині" более миллиона гривен, а сам до этого искал работу охранником в Киеве.

В друзьях у Гребенюк в соцсети есть и тетя Коречного – кассирша супермаркета Наталья Зубарь, которая перечислила "Батьківщині" почти 1,5 миллиона гривен.

Подарила партии 2,2 млн: украинские СМИ узнали скандальные данные о "благотворительнице"
Подарила партии 2,2 млн: украинские СМИ узнали скандальные данные о "благотворительнице"

Как сообщал OBOZREVATEL, весь личный состав МВД перешел на усиленный режим для организации правопорядка во время выборов.

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Персона
Денис Бигус
Место
Украина
Тег
ВО Батьківщина
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