Подарил телефон жертвы: появились новые подробности жуткого убийства 14-летней девушки на Одесщине

Мобильный телефон убитой на Одесщине 14-летней Дарьи Дробот обнаружили у знакомой подозреваемого в преступлении 15-летнего парня.

Об этом "УНН" сообщили в правоохранительных органах. Подросток скрывался у своих приятелей, где его и нашли полицейские.

Также в знакомой подозреваемого обнаружили мобильный телефон погибшей. По словам молодой особы, подросток подарил ей гаджет.

Жуткое убийство 14-летней девушки на Одесщине

По предварительной информации, мотивами убийства могли стать внезапно возникшие на почве употребления алкоголя неприязненные отношения между подозреваемым и жертвой.

Как написало издание, на теле погибшей обнаружили следы удушения, а также у нее была сломана челюсть. Медики назвали причиной смерти асфиксию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Одесщине полиция обнаружила мертвой пропавшую 14-летнюю девочку Дарью Дробот, которую разыскивали в течение целой ночи.

Несовершеннолетнего, которого видели в последнее рядом с Дробот разыскали.

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