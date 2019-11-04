Подарил телефон жертвы: появились новые подробности жуткого убийства 14-летней девушки на Одесщине

Мобильный телефон убитой на Одесщине 14-летней Дарьи Дробот обнаружили у знакомой подозреваемого в преступлении 15-летнего парня.
Об этом "УНН" сообщили в правоохранительных органах. Подросток скрывался у своих приятелей, где его и нашли полицейские.
Также в знакомой подозреваемого обнаружили мобильный телефон погибшей. По словам молодой особы, подросток подарил ей гаджет.
Жуткое убийство 14-летней девушки на Одесщине
По предварительной информации, мотивами убийства могли стать внезапно возникшие на почве употребления алкоголя неприязненные отношения между подозреваемым и жертвой.
Как написало издание, на теле погибшей обнаружили следы удушения, а также у нее была сломана челюсть. Медики назвали причиной смерти асфиксию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Одесщине полиция обнаружила мертвой пропавшую 14-летнюю девочку Дарью Дробот, которую разыскивали в течение целой ночи.
Несовершеннолетнего, которого видели в последнее рядом с Дробот разыскали.
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