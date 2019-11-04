Главная Новости
4 ноября • обновлено в 14:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Подарил телефон жертвы: появились новые подробности жуткого убийства 14-летней девушки на Одесщине

3.4т Читать материал на украинском

Мобильный телефон убитой на Одесщине 14-летней Дарьи Дробот обнаружили у знакомой подозреваемого в преступлении 15-летнего парня.

Об этом "УНН" сообщили в правоохранительных органах. Подросток скрывался у своих приятелей, где его и нашли полицейские.

Также в знакомой подозреваемого обнаружили мобильный телефон погибшей. По словам молодой особы, подросток подарил ей гаджет.

Жуткое убийство 14-летней девушки на Одесщине

Жуткое убийство 14-летней девушки на Одесщине

По предварительной информации, мотивами убийства могли стать внезапно возникшие на почве употребления алкоголя неприязненные отношения между подозреваемым и жертвой.

Новости
Изо рта торчала палка: на Одесщине дети ради забавы забили насмерть бездомного

Как написало издание, на теле погибшей обнаружили следы удушения, а также у нее была сломана челюсть. Медики назвали причиной смерти асфиксию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
0
Смешно
1
Интересно
20
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения