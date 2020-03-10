В числе погибших в страшном ДТП в Любаре Житомирской области была Алена С. вместе с годовалой дочерью Эмилией. Женщина ехала из Хмельницкого в аэропорт Киева на такси, чтобы оттуда лететь к мужу в Италию.

Как рассказала OBOZREVATEL сестра погибшей Анна Супрун, Эмилия была единственным и долгожданным ребенком Елены.

"Теперь их нет. Это так больно!" – говорит женщина.

В страшном ДТП погибла 35-летняя Алена с годовалой дочерью, а также двое водителей

Выжил всего один

Анна Супрун сообщила, что сестра с дочерью гостила у нее два месяца. В аэропорт семья попросила отвезти знакомого таксиста. Поскольку в автомобиле Daewoo Lanos не было детского кресла, решили ехать в Киев на небольшой скорости. Расстояние в 100 км от Хмельницкого до Любара, по словам Анны, водитель покрыл за один час 45 минут.

"Летом я собиралась в гости к Алене в Италию. У нас было столько планов... Но все перечеркнул черный BMW", – отметила Анна.

В ДТП погибла 35-летняя Алена и ее годовалая дочка

По данным полиции, авария произошла из-за того, что 23-летний водитель BMW, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Lanos, в котором находилась Алена с дочерью.

В итоге женщина и оба водителя погибли на месте происшествия. Ребенка медики доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. В ДТП выжил лишь 25-летний пассажир BMW, его состояние на сегодня тяжелое.

Нетрезвое вождение?

Сестра погибшей говорит, что водитель BMW несся по населенному пункту на большой скорости. "Со мной связывались очевидцы ДТП, которые сообщили, что стрелка спидометра в авто остановилась на отметке 150 км/час. Есть люди, которые утверждают, что водитель BMW был в нетрезвом состоянии," – уточнила она.

Авария произошла в Любаре Житомирской области

Анна уверяет, что будет делать все от нее зависящее, чтобы расследование трагедии было объективным.

"Водитель, который вез мою сестру с племянницей честно выполнял свою работу. Он послушал мою просьбу и вез пассажиров с невысокой скоростью. У него самого осталось двое детей 8 и 12 лет", – отметила Супрун.

В Любаре в ДТП погибли четыре человека

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Житомирской области нашему изданию сообщили, что результатов экспертизы на наличие алкоголя у водителей, еще нет. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 УК Украины(нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Купянске Харьковской области автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с КамАЗом. Водитель и пассажиры легкового авто погибли.

В течение января 2020 года в Украине в ДТП погибли 270 человек. Это на 45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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