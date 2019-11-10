Убийство Вороненкова: под Житомиром застрелили адвоката подозреваемых

В Житомирской области убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемых в причастности к убийству бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова в 2017 году.

Об этом сообщил адвокат Владислав Добош на своей странице в Facebook, который также защищает подозреваемых по делу Вороненкова. Отметим, Пархоменко былзащитником Александра Лося.

"Информацию о гибели мне подтвердили в Коростышевском райотделе полиции", – написал он.

Пресс-служба областной полиции сообщила, что в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками.

Иллюстрация Факты

"Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще одного человека, 52-летнего жителя Киевской области, было госпитализированного с тяжелым огнестрельным ранением", – говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали дело по ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Добавим, Пархоменко был главой общественной организации "Радомышльские охотники".

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Как писал OBOZREVATEL:

Недавно в перестрелке в Харькове был убит Владимир Борох, который являлся одним из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщал именно Пархоменко. Он утверждал, что Борох был в курсе подробностей организации покушения на Вороненкова и должен был свидетельствовать в суде.

При этом, по данным журналистов, следствие уже утратило интерес к "Тайсону" как свидетелю.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!