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Под Житомиром произошло кровавое ДТП с конной повозкой: есть погибшие

32.2т Читать материал на украинском

В Новоград-Волынском районе Житомирской области в ночь на 13 июля произошло смертельное ДТП с конной повозкой и двумя легковушками.

Как передает пресс-служба полиции, авария произошла вблизи с. Пищов на 252 км автодороги Киев-Чоп около 3:40

Произошло столкновение автомобиля "Опель Корса" с 35-летним львовьянином за рулем с гужевой повозкой, управляющий которой разворачивался в неустановленном месте. Легковушка съехал в кювет, а на коней наехал водитель "Опель Омега", который двигался с участниками ДТП в попутном направлении.

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В результате аварии от полученных травм погибла пассажирка подводы. Ее управляющий и еще один пассажир были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось.

Также медицинская помощь без госпитализации предоставлялась пассажирам автомобиля "Опель Корса", львовянкам 2005 и 1994 годов рождения. Водители обеих легковушек не пострадали.

Авария под Новоград-Волынским

Авария под Новоград-Волынским

zt.npu.gov.ua

Авария под Новоград-Волынским

Авария под Новоград-Волынским

zt.npu.gov.ua

Авария под Новоград-Волынским

Авария под Новоград-Волынским

zt.npu.gov.ua

Авария под Новоград-Волынским

Авария под Новоград-Волынским

zt.npu.gov.ua

Авария под Новоград-Волынским

Авария под Новоград-Волынским

zt.npu.gov.ua

Полицейские предварительно квалифицировали происшествие по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев-Чоп в Житомирской области 12 июля легковой автомобиль въехал в грузовик. В результате пассажир первого авто погиб на месте происшествия.

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Место
Украина Житомир
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Novikova Irina
Novikova Irina
.......Под Житомиром произошло кровавое ДТП с конной повозкой..... Вкраина, пока еще частично, перешла на конную тягу!!! Сказываются санкции РФ , касательно горючих материалов!!! Вон вжэ пан прэзыдэнт був у Канади , та заказав там гарматы на конной тяге, а также такие же танки и авиацию!!!
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Обосс, пиши самое главное.. Покуй не каклов.. Что с конями?? Живы?? Здоровы??
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васильевич василий
васильевич василий
Вся украина скоро будет на конной тяге .
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