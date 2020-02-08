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9 февраля • обновлено в 02:56
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Под Запорожьем водитель сбил коляску с ребенком на "зебре": жуткое видео 18+

106.5т
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В городе Энергодар Запорожской области 7 февраля пьяный водитель сбил коляску с трехмесячным ребенком на пешеходном переходе.

От удара малыш вылетел из коляски и отлетел на несколько метров. Его госпитализировали с многочисленными травмами, сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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ДТП в Энергодаре

ДТП в Энергодаре

en-media.tv

Жуткое происшествие зафиксировал видеорегистратор машины, которая остановилась пропустить маму с ребенком. Как видно на записи, женщина переходила дорогу соблюдая правила дорожного движения. Перед "зеброй" один автомобиль пропустил ее, однако в следующей полосе "ЗАЗ" не остановился. Водитель на огромной скорости сбил коляску с ребенком. Его 35-летняя мама в ДТП не пострадала.

ДТП в Энергодаре

ДТП в Энергодаре

en-media.tv

За рулем автомобиля находился 49-летний местный житель. В его крови обнаружили 1,85 промилле алкоголя. По данному факту возбудили уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

ДТП в Энергодаре

ДТП в Энергодаре

en-media.tv

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Изюме Харьковской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский в результате ДТП погибли пять человек, еще один пострадал.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Запорожье
Теги
пьяный за рулем пострадал ребенок ДТП Запорожье ДТП
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Комментарии
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Dahman Julia
Dahman Julia
Vse pyanye urody za rulem dolzhny otsidet srok v tyurme i byt lisheny prav NAVECHNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1
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Пузій Федір
Пузій Федір
Ідіотка думала , что "яжемать" - і можна нікуди не дивитись, її відчувають п"яні за 1км від переходу.
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Livesey David
Livesey David
Свинарния во все красе.
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