Под Запорожьем водитель сбил коляску с ребенком на "зебре": жуткое видео 18+

В городе Энергодар Запорожской области 7 февраля пьяный водитель сбил коляску с трехмесячным ребенком на пешеходном переходе.

От удара малыш вылетел из коляски и отлетел на несколько метров. Его госпитализировали с многочисленными травмами, сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Энергодаре en-media.tv

Жуткое происшествие зафиксировал видеорегистратор машины, которая остановилась пропустить маму с ребенком. Как видно на записи, женщина переходила дорогу соблюдая правила дорожного движения. Перед "зеброй" один автомобиль пропустил ее, однако в следующей полосе "ЗАЗ" не остановился. Водитель на огромной скорости сбил коляску с ребенком. Его 35-летняя мама в ДТП не пострадала.

ДТП в Энергодаре en-media.tv

За рулем автомобиля находился 49-летний местный житель. В его крови обнаружили 1,85 промилле алкоголя. По данному факту возбудили уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

ДТП в Энергодаре en-media.tv

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Изюме Харьковской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский в результате ДТП погибли пять человек, еще один пострадал.

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