Машины из Управления госохраны попали в ДТП: эксклюзивные подробности

14 июля микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны (УГО) Украины возвращался из командировки в Киев, попал в ДТП в Запорожской области.

"Жертв нет. Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы. Дополнительно информируем, что штат УГО Украины укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха полностью соответствует требованиям действующего законодательства Украины", — сообщили OBOZREVATEL в УГО.

Также там проинформировали, что машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского, в аварии не пострадали. Об этом ранее сообщали некоторые СМИ.

"Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в том же направлении", — добавили в УГО.

Отметим, что в аварии пострадал автобус с детьми. Они не пострадали. Также в сети опубликовали видео с места ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель областной организации "Слуги народа" Алексей Сердюков оказался причастен к смертельной аварии под Полтавой.

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