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Машины из Управления госохраны попали в ДТП: эксклюзивные подробности

40.8т Читать материал на украинском

14 июля микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны (УГО) Украины возвращался из командировки в Киев, попал в ДТП в Запорожской области.

"Жертв нет. Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы. Дополнительно информируем, что штат УГО Украины укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха полностью соответствует требованиям действующего законодательства Украины", — сообщили OBOZREVATEL в УГО.

Машины из Управления госохраны попали в ДТП: эксклюзивные подробности
Машины из Управления госохраны попали в ДТП: эксклюзивные подробности

Также там проинформировали, что машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского, в аварии не пострадали. Об этом ранее сообщали некоторые СМИ.

"Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в том же направлении", — добавили в УГО.

Машины из Управления госохраны попали в ДТП: эксклюзивные подробности
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Машины из Управления госохраны попали в ДТП: эксклюзивные подробности
Машины из Управления госохраны попали в ДТП: эксклюзивные подробности

Отметим, что в аварии пострадал автобус с детьми. Они не пострадали. Также в сети опубликовали видео с места ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель областной организации "Слуги народа" Алексей Сердюков оказался причастен к смертельной аварии под Полтавой.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Запорожье
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
А ездил бы на лисапеде, отказался бы от кортежа, как обещал, кстати, то такого бы не случилось.
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Чан Джеки
Чан Джеки
етих царских слуг наказать по самое немогу тварей .они что суки особые.детей перепугали ето еще хорошо что без жертв.начальника их колоны расчитать.
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Бродский Игорь
Бродский Игорь
Невідкладний процес імпічменту Зеленському В.О. зупинить уже запущений Петром Порошенком геноцид українського народу https://proisvol.info/2019/07/14/impichment-bezgramotnomu-zelenskomu-v-o-zupinit-genocid/
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