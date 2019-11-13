Под Винницей вспыхнул пожар на складе ВСУ: подробности

В Винницкой области произошел пожар на складе хранения вещевого имущества воинской части.

Пожар вспыхнул около 17:00 в среду, 13 ноября. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе 59 отдельной мотопехотной бригады.

" В 18:32 пожар локализован силами работников ГСЧС Украины в Винницкой области. По состоянию на 20:40 пожар ликвидирован", – сказано в сообщении.

"Убытки, причиненные в результате пожара, на боеспособность воинской части не влияют. Причины пожара устанавливаются. По данному факту назначено служебное расследование", – заявили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области взорвались семь старых боеприпасов, которые подлежали утилизации.

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