Под Винницей дети обнаружили человеческую ногу: появились жуткие детали

В городе Ладыжин Винницкой области двое подростков выловили из реки человеческую ногу.

Как оказалось, виной тому родственники пациентки, которой ампутировали конечность, передает ТСН. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, в местной больнице полиции объяснили, что 84-летнюю пациентку долго лечили, но после того, как у нее началась гангрена, решили провести операцию. После ампутации родственники пообещали, что заберут ногу и захоронят ее.

Дети выловили в реке ногу Скриншот с видео

"Врач сказал, обратитесь в ритуальное бюро, заплатите 300 гривен, они заберут и утилизируют", – рассказала невестка пациентки Ирина Кайгулова.

Но в ритуальной службе за свои услуги якобы попросили вдвое больше, поэтому мужчина просто выбросил пакет с маминой ногой в реку. "Он тогда сам был в шоке, выпил и вот видно так получилось", – говорит женщина.

Пакет с ногой нашли в реке Скриншот с видео

В полиции к врачам претензий не имеют, потому что они имели полное право отдать ампутированную конечность родственникам. Сына пациентки накажут за загрязнение реки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле мужчине вырастили новую ногу из жира. Стартап Bonus Biogroup разработал способ выращивания в лаборатории костных клеток для пересадки больным с серьезными дефектами.

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